女校長仗著副市長哥哥違法？ 韓國瑜允請政風調查

2019-05-29 10:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天持續進行總質詢，國民黨議員李亞築指控路竹區下坑國小校長洪秀熒，把家長會會款當作自己金庫，涉嫌偽造文書，卻仗恃自己是副市長洪東緯的妹妹？對此，韓國瑜強調市府不容許任何特權，會指示政風單位調查。

李亞築指出，路竹區下坑國小洪秀熒未告知家長會，私自動用27萬餘元，其中9萬8千元用來買皇室露臺圓桌、10萬元進行洗手台改建，但家長會希望換飲水器與教學學電腦，卻被否決。

對此，教育局長吳榕峯說，該校長是品德楷模校長，評鑑優等。

但此話引起李亞築不滿，批評洪校長涉嫌偽造文書，未經家長會長同意私刻印章，該校已有15位老師聯署，但校長卻嗆聲背後有有力人士。

李亞築點名有力人士就是副市長洪東緯，但洪東緯極力為妹妹辯護，反引起另名國民黨議員曾俊傑的不滿，砲轟洪東緯態度不佳。曾俊傑說，事情鬧到這樣，老師與家長都在連署，表示不適任換校長有這麼困難嗎？

對此，韓國瑜強調，如果有不法，不管是誰都會移送檢調，他的團隊沒有特權，洪校長還有一年任期，會請葉匡時副市長督導教育局。

韓國瑜重申，新團隊沒特權，全案將請政風單位調查校長操守，如果有偽造文書私刻印章，一律移送法辦。

教育局長吳榕峯補充說，5月21日已請多位嘉義地區校長評鑑該校，該校教學還算認真，但108年度課綱沒準備好，校務運作正常，唯一問題是與家長會的溝通。

洪東緯事後受訪時強調，他妹妹在校的表現受教育局肯定，只是講話比較直，有幾次還親自油漆受了傷，因為用心，得罪學校的工友。

洪東緯說，印章不是他妹妹刻的，是工友刻的，他妹妹是按照程序，可交由檢調單位去查。洪東緯也否認說，他妹妹從來沒有談到哥哥是副市長，他也沒找任何人袒護。（11:48更新，補充洪東緯說法）

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