穿越時空？高雄副市長稱「今年6月開過會」 嚇傻議員

2019-04-25 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會今（25）日進行高雄銀行專案報告，高雄市議員邱俊憲質詢「慶富案」時，詢問專案小組召集人、高雄副市長洪東煒今年什麼時候開過會？結果洪東煒竟回「好像是今年4月跟6月」，讓在場不少議員相當疑惑表示：「6月還沒到」！

高雄市議員簡煥宗今晚在臉書PO文諷刺說，「人類才剛發現黑洞，我們的副市長就已經在使用穿越未來的新科技了」！他公布今天會議中的影片，影片中洪東煒說，「今年開過會」，邱俊憲無奈回應，「當然是今年阿，什麼時候？」洪東煒則支支吾吾地說，「應該是4……4月還是6月」，結果立刻引起現場其他議員議論紛紛，表示「6月還沒到」！

相關影片被轉至網路後，網友紛紛留言狂酸，「能混就混、能撈就撈」、「有那種市長，你能期待它的團隊有什麼作為？」、「 太神啦 還可以開未來會議」、「時空旅人」、「時空旅行去了，你不懂」、「不只韓國瑜自己，連副市長好像也在狀況外」、「我的媽呀，到底還能多爛」。

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