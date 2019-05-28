龍燕鬥》盧秀燕提建捷運社宅 林佳龍嗆「如果有地，我早就做了」

2019-05-28 12:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕日前拋出「捷運社宅」構想，打算在捷運站周邊打造公私合作的社會住宅，交通部長林佳龍日前透過臉書回應「如果有地，我早就做了」，今天出席國道4號豐潭段２號隧道貫通典禮時回應媒體詢問時再指出，捷運綠線因通過人口密集地，缺乏土地，過去其擔任台中市長任內就找過了，沒有辦法有現成的地。

台中市長盧秀燕上任後採滾動式檢討台中社會住宅計畫，引發綠營「逢龍必反」批評，日前盧秀燕再拋出「捷運社宅」構想，提出在捷運站周邊打造社會住宅，引發綠營隔空交戰，交通部長林佳龍在回應前台中市都發局長臉書時即打臉盧秀燕說「如果有地，我早就做了」。

林佳龍今天出席國道4號豐潭段２號隧道貫通典禮，媒體詢問其對「捷運社宅」的看法，是否找得到土地？

林佳龍說，配合捷運場站開發一併做社宅，當然很好，過去也研究過，但嚴格意義的捷運社宅，在捷運綠線沿線比較難找到地，若週邊一定的距離內，其過去擔任市長時也在推動，如鐵路高架化，就有非常多在火車站附近的社會住宅。

林佳龍說，捷運綠線因本來就通過都市人口密集的地方－文心路，比較缺少土地，過去其任內也找過，沒有辦法有現成的地，如果附近有重劃區，其任內也有規劃，可以提供新市府參考。

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