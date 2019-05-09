台中機場發展廉航變廉價？ 林佳龍：中市搞錯了

2019-05-09 14:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台中市認為交通部將台中機場定位為廉價航空基地，台中市長盧秀燕持反對意見，台中都發局也行文內政部暫緩清泉崗機場門戶計畫。交通部長林佳龍今在立法院交通委員會上表示，台中市長可能搞錯了，以為廉價航空很廉價，但其實廉價航空是把維修相關地勤工作，委由機場來執行，在航空上面還是要符合所有規範，若航空公司願意以一個機場為基地，那個基地所有維修、地勤都會發展起來；因此，將請專人去向台中市府解說。

立法委員鄭寶清在交委會質詢時表示，現在台中機場旅運人次屢創新高，廉價航空使航空業有更大榮景，廉價航空成為新藍海讓競爭更激烈；依據市場需求，廉價航空在台中可能會更受歡迎，不懂台中市府為何會不同意。

林佳龍表示，以台中來講，擁有好的精密機械與航太產業，航空公司將台中機場設為基地，不只讓台中交通更便利，還會帶動當地產業發展。有關清泉崗門戶計畫，就是機場聯外交通包含機場捷運，如果地方政府不做，即便交通部把台中機場變成國際機場，沒有所有聯外交通跟道路，機場還是做不起來，所以將請專人去向台中市府解說。

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