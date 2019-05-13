中市太平產業園區喊卡 盧秀燕被轟政策倒退嚕

2019-05-13 14:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市「逢龍必反」案例再添一樁！前市長林佳龍將太平新光區段徵收配餘地8.64公頃規劃為產業園區，市議員張玉嬿、謝志忠今（13）日批評，該計畫已被喊卡，配餘地4月底公告標售，市長盧秀燕罔顧產業界需求，政策倒退嚕。

張玉嬿在議會財經業務質詢指出，中市傳統產業合法設廠需求殷切，其中太平區工業產值不斷提升，中小企業主卻苦無產業用地，林佳龍將新光區段徵收在台74線兩側配餘地8.64公頃，規劃引進低污染的智慧型產業專區，促進產業升級。

她又說，太平新光區段徵收創新產業園區規劃只租不售，林佳龍在2017年2月指示經發局及都發局協助辦理，地政局去年4月還開過說明會，準備辦理都市計畫變更。不料，盧秀燕上任就喊卡，今年4月下旬公告標售，底價近40億元。

張玉嬿、謝志忠怒批，盧秀燕的新政策就是「逢龍必反」，就算太平區很需要新的產業園區，經發局長高禩翔也沒提出新的代替計畫，就先暫停林佳龍的新光創新產業園區就對了，罔顧產業界需求，政策倒退嚕。

謝志忠也質疑，經發局長竟連產業園區重大計畫都不清楚，實在太荒唐！市府正在執行中的計畫都要喊卡，這跟盧秀燕所講的拼經濟「台中富市3」兼顧產業發展相違，太誇張，不利中小企業永續發展。

高禩翔坦承對新光創新產業園區一無所悉，盧市長至今尚未指示要規劃開發新的產業園區；地政局說明，該配餘地第1階段公開標售4.7公頃，可健全地方財政，充裕市庫、挹注市政所需，停止變更為創新產業專用區，朝寧靜生活區發展。

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