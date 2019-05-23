洪慈庸再批盧秀燕取消社宅 市府回批欠缺行政經驗

2019-05-23 22:55

〔記者歐素美／台中報導〕公民團體日前揭露「六都社宅進度」，台中遭點名唯一開倒車「撤案1260戶」，立委洪慈庸追查出市府將解約「北屯太原段社宅」450戶；市長盧秀燕昨在臉書貼文宣示推動社宅決心，並揚言「退散謠言」；洪慈庸今天再質疑市府取消北屯太原段社宅是守護誰的利益；市府則回批洪慈庸欠缺行政經驗才誤解。

洪慈庸今天在臉書發文表示「納悶到爆」，質疑盧秀燕撤掉位在精華地段的北屯太原段社宅，到底守護的是誰的利益？這是全國性共同的事情。

洪慈庸指出，盧秀燕說取消「北屯太原段450戶」變成「西屯國安段500戶」，所以是多了50戶，但兩段區位不同，兩案都做的話，反而會多500戶。

另西屯國安段要跟台糖租用土地，將解約的北屯太原段位在精華地段，為市府自有地，換到西屯國安段成本更高，選擇放棄自有地換到西屯區並不合理。

洪慈庸並指出，其選區大雅及潭子，其上任後持續協助市府推動社會住宅，潭子原案協調國防部用地、大雅案也協助開里民座談，先前已啟動評估計劃，結果至今無聲無息，甚至聽說已取消繼續推動，呼籲盧秀燕應提出更好回應，不要只稱「大家別造謠」。

針對立委洪慈庸質疑，市府新聞局長吳皇昇表示，社會住宅是重大施政，市府依輕重緩急持續推動，遺憾洪立委以不同地段的價值高低，錯誤理解，忘了考量成本效益及居民需求程度，批洪「可能因欠缺行政經驗，才會邏輯錯亂」，強調「洪立委若不清楚，歡迎來市府洽詢，會安排專人說明」。

吳皇升強調，市府推動社會住宅已分一、二期接續進行，方向不變，要給台中青年和弱勢團體更好的協助。

市府指出，北屯區是台中市社會住宅需求度高的行政區，但北屯同榮段社會住宅560戶，北屯北屯段社會住宅220戶，目前北屯區社會住宅總戶數為780戶，市府經滾動檢討，調整部分基地戶數至西屯區，新增國安段（500戶）基地，未來仍會研議評估同為北屯區的14期重劃區及捷運機廠南站興辦基地，以滿足北屯區及各區社宅需求戶數量，社宅撤案1260戶的說法並不確實，只有330戶檢討中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法