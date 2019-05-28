漢光演習》演習過後才下雨 這群人大呼幸運...

2019-05-28 11:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕漢光35號演習結束後，彰化戰備道已在剛剛提前通車，彰化地區也下起雨來，讓所有觀賞演習的民眾都大呼，這真是太幸運了，雨等到演習後才下，這場雨來得真是時候！

免費提供頂樓給民眾、後備軍人拍照的林姓民眾表示，今年演習的戰機比較大台，跟12年前相比，戰機數量比較少，原本氣象預報會有強降雨，擔心演習會因此受到影響，還好一早陽光有露臉，整個演習過程都放晴。

由於彰化地區剛剛下起雨來，更讓今早爬到民宅鐵皮屋頂或是頂樓的民眾都說「真是幸運」，因為民宅頂樓有搭蓋鐵皮屋頂的仍是少數，大多數人都是爬上水塔或是頂樓等候拍照，還有爬到鐵皮屋頂坐看戰機，還好老天爺作美，等到演習結束才下雨，不然的話，當場就一大群人都變成落湯雞了，也拍不到F-16V戰機、經國號戰機、幻象2000、E-2空中預警機的雄姿了。

尤其是OH-58偵察直昇機在低空警戒，飛行高度靠近民宅頂樓，民眾都開心搶拍，還比讚向飛行官致敬。

由於漢光演習順利完成，也讓彰化戰備道提前開放使用，紓解彰水路從昨晚深夜到今早的壅塞情況，連番花路都出現車龍，不過，今晚10點到隔天早上6點，彰化交流道到員林交流道之間的南下車道，仍將封閉進行後續紐澤西護欄吊掛到中央分隔島的位置。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法