檢調掌握韓國瑜在她家過夜畫面？ 台北地檢署駁斥

2019-05-27 23:44

〔記者錢利忠／台北報導〕針對美麗島電子報董事長吳子嘉在媒體爆料，指「檢調掌握韓國瑜多年前在一位女士家過夜的錄影畫面」，引發檢調被質疑「國家公權力當打手」；對此，曾偵辦韓國瑜菜蟲等案的台北地檢署今晚發新聞稿澄清，強調相關案件卷內並無過夜等錄影畫面，也絕無「國家公權力當打手」等情事。

以下為北檢新聞稿全文：

針對媒體今（27）日報導，因吳姓媒體人爆料「檢調掌握韓○○多年前在一位『王小姐』家過夜的錄影畫面」，引發「國家公權力當打手」之質疑，本署澄清如次：

一、本署卷內並「無」吳姓媒體人所指之錄影畫面

經查，本署相關案件卷內並無所謂「韓○○多年前在一位『王小姐』家過夜的錄影畫面」，吳姓媒體人爆料之消息與本署無涉。

二、本署嚴守「偵查不公開」原則，吳姓媒體人所述與本署無關

本署偵辦任何案件，一向嚴守刑事訴訟法「偵查不公開」之規定，絕無「國家公權力當打手」之情事，請外界勿作無謂之揣測，斵傷司法威信。

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