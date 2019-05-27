議員問適合領導國家嗎？ 柯文哲：國家「本來就很危險」

2019-05-27 18:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天赴市議會，針對第一果菜市場和萬大路魚市改建案追加減預算進行報告，市議員秦慧珠質疑，改建工程一拖再拖，如今才說要追加減預算，過去三、四年就是集體盲目，通通智障了，柯文哲將近五年的市長歷練都不足，還經常犯錯，自認適合領導國家嗎？未料，柯文哲竟脫口「國家本來就很危險」，他還算認真做事的人，卻不願鬆口是否參選。

秦慧珠批評，市議員羅智強勸柯話不要講太快，但她覺得柯的毛病不會改，例如在回應議員提問時，竟稱呼自己的部屬、前市場處長許玄謀是「胖子」。對此，柯卻回說：「因為平常叫習慣了」。

秦慧珠雖然對柯文哲的反應感到傻眼，不過她仍追問，既然市長也說不能把追加預算的錯都推到「那個胖子」身上，所以通通都有錯，叫做集體盲目，通通智障了，三、四年來都智障，是集體智障的老大領導無方？

柯文哲坦言，自己也這樣覺得，大家都想便宜行事。

秦慧珠聞言繼續批評，之前說八年要蓋五萬戶公宅也是集體盲目，柯文哲既然推說是因為沒有經驗，那就是集體智障，柯市長五年歷練還不夠，應該要多歷練幾年啊，現在歷練都不足，都經常犯錯誤，「你認為適合領導國家嗎？」柯文哲竟脫口說，別人更危險，他還算是認真做事。

秦慧珠也緊咬，柯市長剛剛說對選總統舉棋不定，又說不想選，既然沒有人逼你，你也不想選，就不要選啊！且你曾說請假十五天就夠，難道是要帶職參選嗎？

柯文哲僅跳針說，再講啦，這也是很麻煩，就拖著拖著，其實很累，他說請假十五天是指他2018年如此，急重症醫生三十秒就夠。至於韓國瑜帶職參選，柯則說，很累啦，但那是每個人的自由。

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