雙城論壇進程？ 柯文哲：本週開始談

2019-05-27 12:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨結束4天訪日行程返台，接下來將面對預計6月底、7月初登場「台北、上海雙城論壇」考驗。今天一早柯文哲赴議會專案報告，「雙城」也成關注焦點之一。

柯文哲表示，雙城論壇交流項目都講好了，由北市府大陸小組執祕楊慶輝負責和上海方協商，本週起會開始和上海聯絡，不過雙城論壇的時間也不是他定的，且上海市長也常常出國，要喬到剛剛好很困難。

市議員秦慧珠詢問，雙城具體舉辦時間是6月底嗎？，柯文哲坦言，不一定，沒有預設立場，目前就是先把不可以的時間畫出來再討論，但雙城的意思就是很多東西要兩邊講好，最近會開始講，雙方有議定，沒有講定之前不可以對外講。

柯並解釋何謂「不可以的時間」，因7月是颱風季節，他也不太敢離開台灣，所以能早點辦就早點辦。至於交流項目，今年除青年文化，也包含北北基和長三角的經濟對接，因為雙城是兩岸目前唯一官方交流的平台，所以今年希望可以和中國大陸討論區域合作、經濟合作。

柯文哲表示，雙城論壇已經辦了10年，今年是第11屆，已經辦了這麼久，就繼續辦，原則上除非對方不要自己去，不然允許他就去，雙城論壇是兩岸重要城市交流，、「如果可以去，我一定惠去」，總之就是對等交流，「不要亂講話就好了」。

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