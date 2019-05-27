就是不跟王世堅道歉 柯文哲：向議會表達歉意

2019-05-27 10:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前赴議會備詢，被拍到在民進黨議員王世堅質詢結束時偷罵「垃圾」，柯文哲不僅沒有道歉，還嗆「看到什麼就說什麼」，被藍綠議會黨團要求道歉，否則今天不讓柯進行專案報告。

不過柯文哲今天仍未向王世堅道歉，而是說，「首先要跟議會表達道歉，事實上已經在上週五發函，由市府正式發函給議會，本次柯市長在108年5月20日於貴會專案報告質詢結束後，未遵守台北市議會議員質詢辦法第七條，市長及各單位首長對議員之答覆，不得超出質詢範圍的規定，要表達歉意，也希望基於相互尊重，議員跟官員雙方詢答，以公平對等之問政方式待之，這是大家期望的，羅智強議員講的是對的，我們自己要改進。」

台北市議會今天排定柯文哲進行專案報告，柯文哲還沒上台，國民黨市議員陳重文就喊出「權宜問題」，左批王世堅嗆柯文哲是俗辣、右嗆柯文哲偷罵王是「垃圾」，神聖的議事殿堂儼然跟黑社會一樣，變成兩大幫派口頭暴力的場地，以暴制暴，要求柯文哲先向議會道歉。

市議員應曉薇也接話說，很多人說議員不能攻擊柯文哲，因為柯網軍會罵更兇，議會國民黨團努力要恢復發放重陽敬老金，市長卻拿國民黨產開玩笑，「不夠尊重議會也不夠尊重國民黨」，還有就是對王世堅，很多話不能這樣講，「就像前議長吳碧珠說的，管好你的嘴巴」，府會關係很重要，「我們不會討厭你，請你的網軍不要那麼討厭我們！」

市議員羅智強則建議柯調整心態，並應尊重議會的權力。羅智強提到，日前鴻海董事長接受東森專訪，恰巧他和王世堅是下一場的來賓，郭台銘竟走到王世堅的面前，拜託王世堅多多罵他，因為王世堅有伏龍命格，所以他建議柯文哲，可以學學郭的正向思考。

由於柯文哲日前評論王世堅問政0分，羅智強對此也說，監督市府的是市議員，只有被監督者被打分數，沒有被監督者在打監督者分數，希望市長要尊重議會的權力。

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