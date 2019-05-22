罵王世堅 「垃圾」惹議 北市議會要柯文哲527前道歉

2019-05-22 16:03

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲雙子星專案報告答詢時，脫口罵台北市議員王世堅「垃圾」，由於柯已數度言語挑釁議員，議會今開大會，民進黨、國民黨議員齊提出權宜問題聲援王世堅；經大會決議，在柯5月27日專案報告前，對議會及市民道歉，議員們也發揮創意諷刺柯，現代王莽「柯P篡綠」、自以為老大不受監督。王世堅感謝大家聲援，並認為制裁「俗辣柯」最好方式是，面對柯「看到什麼就說什麼」「我蠻心痛這是我們多數市民們選出來」。

在議會民進黨團總召張茂楠譴責柯文哲後，議會國民黨團書記長應曉薇也表示，支持民進黨態度，認為柯誹謗議員垃圾，請先道歉再專案報告。議員王鴻薇表示，縱使對議員質詢內容不認同，市長可以去說明，而不是等到麥克風快消音後，這種行為也不是很光明正大。議員游淑慧酸說，乾脆以後面對柯也「看到什麼就說什麼」。

議員羅智強表示，柯文哲說要公布議員問政成績單，什麼時候輪到被監督單位打議員分數？「他（柯）最好打，請他好好打分數，每一個議員都打分數，再上台報告！」

議員吳世正指，柯文哲多次不尊重議會，沒民主觀念，到這時候還有人覺得自己是雍正皇帝，這已夠離譜了，民主國家基本制度寫在憲法裡，行政院向立法院負責，所有議會跟市府關係都是比照政院、立院關係，這點都不知道嗎？議會是監督，不是歌功頌德交好朋友，難道議員要什麼都說好、粉飾太平這麼糟的施政？還用不知哪裡來經費養網軍，令質疑者被洗版，昔有新朝王莽篡漢，現有柯P篡綠；柯當總統是災難開始，天佑台灣。

王世堅發言立刻罵，柯文哲龜孫子兵法，要跟議員對槓，就光明磊落答詢回嘴，柯卻不是，還怪議會麥克風沒關，你看看這傢伙，俗辣就是俗辣，「我蠻心痛這是我們多數台北市們選出來」。他感謝現場議員聲援，接著又罵到，柯比起議員心智脆弱，靠網軍炒議題維持聲量。

議長陳錦祥說，市府要尊重議會民主殿堂，官員不可信口開河汙衊議員，接著表示「市府先來文說明」；並指柯一次次把府會關係搞砸，不應該，每次講話教壞囝仔大小，議員汪志冰立刻抗議，指起碼要有態度出來；最後陳裁示，柯在專案報告前要對議會及市民道歉。

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