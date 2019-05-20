被柯P說「垃圾」？王世堅反嗆「俗辣」：不必向我道歉

2019-05-20 19:22

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今早赴議會專案專子星開發案報告，被台北市議員王世堅砲轟過去虛耗不作為，卻惡人先告狀罵中央；質詢結束，不少媒體聽到，柯脫口說「垃圾」。對此，王世堅受訪表示，他沒聽到，但嗆柯「俗辣」，要罵人就光明磊落罵啊！被問及會要求柯道歉嗎？王更說，不必，俗辣就是俗辣。

稍早王世堅質詢指，對於雙子先案，柯市府團隊也虛耗三年，無所事事，柯文哲的虛耗不作為，比天方夜譚還離譜；台北市政府今年初才將雙子星案送投審會申請，距離柯罵中央「千百會」等不到一百天，但柯卻用一千天虛耗批評一百天，怪罪中央。柯文哲解釋，前三年在處理法律糾紛；王立刻罵，柯上任前兩個月，高等行政法院已判決。

對於被柯文哲說垃圾，王世堅說，柯文哲心懷不軌，幹的壞事說的謊言被他戳破，就惱羞成怒；中國一再聲稱要「買台灣」，如果雙子星被中資假借港資包裝得標，那柯會是最大的罪過，投審會現在為台灣安全把關，這有什麼不對嗎？ 柯倒底是何居心，要為這家公司要一張快速通關券。

談到柯文哲會後一聽到王世堅三個字，卻回說「阿彌陀佛」。王世堅說，面對議員的質詢，就應該要具體答覆，這和阿彌陀佛有什麼關係，這只是凸顯柯的心虛，轉移焦點。

王世堅說，不會要求柯文哲道歉，相信他也不會道歉，柯就是個俗辣，在人家質詢完、麥克風關掉，才碎嘴講這種話，「俗辣就是俗辣、對一個俗辣我實在也不知道要怎麼講」。但王呼籲柯，應該要和市民道歉，柯把市政當兒戲，虧欠台北市民。

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