漢光實戰演習明登場 軍事迷尋找最佳觀賞點

2019-05-27 15:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是明天，時間是6點15分到7點35分！相隔12年，國道一號彰化戰備道再度作為漢光演習的場地，許多軍事迷都在尋找最佳觀賞點，而在地民眾念念不忘就是2007年軍方借用戰備道西側民宅頂樓當指揮台，雖然今年軍方在戰備道東側搭指揮平台，剛好就在12年前指揮台的對面！

「12年前漢光演習的指揮台，軍方就是借我們家的頂樓！」林姓民眾說，當時軍方在頂樓搭平台，作為指揮台，還從林家前方的道路搭起通往戰備道的便道，讓國防部長走到戰備道向國軍致敬。

林姓民眾說，軍方借用頂樓，出動工兵來搭建指揮台，讓原本只是2層樓的住家，加上指揮平台，瞬間變身為4層樓，從頂樓面向戰備道的視野非常好，自家頂樓除了是指揮平台以外，也同時是攝影平台，整個頂樓滿滿都是人。

林姓民眾說，除了借頂樓搭建平台，連自家倉庫也借給軍方當臨時辦公室，光是搭建指揮台就花了1個多月，因為是借給國軍作為漢光演習指揮台與辦公室，他認為身為台灣人，能夠無償借用作為演習指揮台，覺得與有榮焉，軍方最後以叨擾很久為由，堅持包了個小紅包，只有勉為其難收下。

今年的漢光演習35號演習，將於明天在彰化戰備道登場，雖然指揮平台搭在戰備道東側，但軍方仍借用林家頂樓作為戰備之用，而從林家頂樓面向戰備道，剛好對面就是今年演習的指揮台，可以看到指揮台上今天人員進出頻繁，仍在為演習做最後準備。

彰化戰備道兩側平面道路位於秀水鄉，實戰演習時間為上午6點15分到7點35分，除了彰化戰備道從今晚10點到28日中午12點，封閉中山高彰化交流道到員林交流道南北雙向道路以外，連同戰備道兩側的平面道路也同步管制。

因此，秀水鄉親以12年前的經驗指出，漢光演習因為國道管制，勢必讓省道都塞車，就算是要前往彰化戰備道東西兩側民宅頂樓或是空地要觀賞的民眾或是軍事迷，最慢都應該在清晨5點就要抵達，因為要拍照的軍事迷，勢必半夜就來卡位，越晚到的人就有可能在路況不熟情形下，塞在產業道路之間，屆時可能塞車又卡不到好位置觀賞，兩頭落空。

由於具備觀賞絕佳視野的民宅頂樓可遇不可求，有民眾已出動貨車，打算以貨車在戰備道平面道路旁的空地來卡位，但秀水鄉親從相關位置研判，認為在貨車上也許可以感受到演習實況，但可能難睹全貌，並非最佳選擇。

不過，秀水鄉親已有人在揪團，準備到戰備道兩側民宅頂樓去看演習，因為怕塞車，在地人都相互提醒要騎機車出門，為了怕下雨，鄉親都表示，頂樓如果有屋頂，將是明天觀賞漢光演習的最佳選擇。

因為近來太多民眾都來一窺觀禮指揮平台，今天只要有民眾再度停車靠近時，軍方就會有人員前來貼心小提醒，詢問有無明天的觀禮證，必須有觀禮證明天才能進入管制區。

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