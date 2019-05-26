國道封閉吊護欄今晚10點展開 彰化交流道南下塞爆

2019-05-26 23:32

〔記者湯世名／彰化報導〕漢光35號演習即將在28日清晨6時於國道1號彰化戰備道展開戰機起降演練，彰化至員林交流道13公里長南下路段也從今晚10點起封閉，展開沿線中央分隔島紐澤西護欄吊掛作業，大量南下車輛紛紛下彰化交流道改行替代道路，也造成交流道周邊壅塞，警方也派員進行疏導。明天清晨6時將解除封閉，彰化交流道南下至員林重新開放通行。

彰化縣警局公布資料顯示，今年戰機起降演練管制範圍為國道1號彰化交流道至員林交流道（含埔鹽系統交流道）。南下車道封閉時間，分別為26日晚間10時至27日清晨6時、27日晚間10時至28日中午12時，以及28日晚間10時至29日清晨6時；北上車道封閉時間，則在27日晚間10時至28日中午12時。

國道一號南下198公里彰化至211公里員林交流道約13公里長路段，從今晚10點展開第一階段將中央分隔島的紐澤西護欄吊離作業，由於水泥製護欄相當沉重，且沿線逾2公里長的演練路段，紐澤西護欄粗估多達上千個，因此進駐大批工程車輛展開吊掛作業，彰化至員林路段徹夜燈火通明。

原本行駛國道1號南下的車輛，也因南下198公里彰化交流道路段封閉，紛紛改從彰化交流道下，再從彰化市區中華西路右轉中央路後，銜接省道台一線中山路右轉持續南下往花壇、員林行駛。卻也造成彰化交流道周邊道路壅塞，警方還派員現場指揮交通。

警方建議，由於27、28與29日都還有部分時段將封閉彰化交流道至員林路段，南下方面，為避免南下車流過度集中彰化交流道造成壅塞，建議用路人提早下王田交流道，可走省道台1線經大度橋抵達彰化市，若要往花壇鄉、員林市者，可由彰化系統交流道轉接國道3號南下，下快官交流道後接省道台74線中彰快速公路，再銜接東外環道即可抵達；北上方面，則可在下員林交流道後，接縣道148線，再接埔心聯絡道後上省道台76線，即可在接國道3號後北上，抵達彰化系統交流道後轉國道1號繼續北上。

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