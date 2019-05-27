1350座護欄全清空 彰化戰備道寬廣如機場跑道！

2019-05-27 08:48

〔記者湯世名／彰化報導〕「漢光35號」實兵演習，國道1號戰機起降演練即將在明天盛大登場！彰化至員林沿線1350座護欄經漏夜吊掛後已全數清空，並於今天清晨6點解除封閉重新開放通行，用路人行經彰化戰備道發現中央分隔島水泥護欄已全部清空時，直呼：「戰備跑道變成機場跑道！」

國道1號南下198公里彰化至211公里員林交流道約13公里長路段，從昨晚10點展開第一階段將中央分隔島的紐澤西護欄吊離作業，彰化交流道南下全線封閉，多輛大型吊車進駐，由於水泥製護欄相當沉重，且沿線逾2公里長的演練路段，紐澤西護欄數量多達1350座，也讓彰化至員林路段徹夜燈火通明。

經過漏夜拖吊，1350座護欄終於在今天清晨6點前全數清空，堆置在兩側車道邊坡，中央分隔島則改為放置三角錐，路面塗上的編號也全部顯露出來，彰化交流道南下也旋即解除封閉重新開放，用路人行經戰備道看到水泥護欄已全數移除時，直呼：「從未看過戰備道護欄移除的景象，實在新鮮！」還有用路人說，護欄清除後，整條國道南下北上寬廣如機場跑道。

今年戰機起降演練管制範圍為國道1號彰化交流道至員林交流道（含埔鹽系統交流道）。後續封閉時間，國道雙向車道在27日晚間10時至28日中午12時封閉，實施戰機起降演練；另外，南下車道將在28日晚間10時至29日清晨6時封閉，進行水泥護欄吊掛回復作業。

警方建議，由於27、28與29日都還有部分時段將封閉彰化交流道至員林路段，南下方面，為避免南下車流過度集中彰化交流道造成壅塞，建議用路人提早下王田交流道，可走省道台1線經大度橋抵達彰化市，若要往花壇鄉、員林市者，可由彰化系統交流道轉接國道3號南下，下快官交流道後接省道台74線中彰快速公路，再銜接東外環道即可抵達；北上方面，則可在下員林交流道後，接縣道148線，再接埔心聯絡道後上省道台76線，即可在接國道3號後北上，抵達彰化系統交流道後轉國道1號繼續北上。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法