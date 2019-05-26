先搶先贏！漢光演習戰機起降 「貴賓席」喊價飆漲1人1千

2019-05-26 08:38

〔記者湯世名／彰化報導〕漢光35號演習倒數48小時，當天將有包括幻象2000、F16與IDF戰機在國道1號彰化戰備道起降，備受地方與軍事迷期待，不少民眾連日來到戰備道兩側的花壇、秀水平面道路勘查地形，尋找最佳賞「機」區，12年前同地點戰機起降時，當地居民提供屋頂讓民眾賞機，當時每人收取600元，今年仍有部分居民維持原價，但也傳出有「貴賓席」價格飆漲到每人1000元，仍供不應求。

彰化戰備道12年前曾實施漢光演習，當時是首度在彰化戰備道實施戰機起降演練，全國矚目，包括幻象2000、F16與IDF等6架戰機先後在國道上起降，兩側平面道路與民宅、工廠屋頂都擠滿民眾賞機，軍事迷更拿出大砲拉近拍攝，當年就曾傳出有居民提供賞機區，每人收取600元「茶水費」，仍供不應求，大賺外快。

12年後的今天，彰化戰備道即將再度實施漢光35號戰機起降演練，連日來又有不少軍事迷先行前往探勘，尋找12年前提供屋頂的居民，有許多居民也大方提供屋頂，每人收取費用不變仍是600元，但也有部分居民喊價到「貴賓席」每人1000元，同樣是供不應求。

有軍事迷就說，彰化戰備道較平面道路高出7、8公尺，站在平面道路上根本難以取景，12年前就是租用附近民宅屋頂順利取景，今年也不例外，為了拍到戰機起降最帥的英姿，就算1000元也要搶租，速度還要快，否則還搶不到。

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