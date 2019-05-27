指控館長有7項前科 李天鐸沉默近1週首度回應

2019-05-27 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前和總統蔡英文一同拍攝莒光園地，不過退役上校李天鐸在臉書指控館長擁有7項前科，更不滿的表示「蔡英文真的是瘋了嗎？」，館長除了在直播澄清涉案人並不是他外，在22日也PO出良民證駁前科指控，事隔多日後李天鐸首度在臉書回應該起事件。

李天鐸在20日於臉書發文，指控館長有毒品、竊盗、賭博、恐嚇、傷害、搶奪及共同強制罪，共7項前科，他寫道「他和總統一起上莒光日接受表揚，蔡英文真的是瘋了嗎？

她把現在服役的年輕人，當成是什麼都不懂的儍瓜嗎？」館長得知該消息後便向警方申請良民證，林口警分局副分局長更發文幫助館長反駁不實指控。

即便此事鬧得沸沸揚揚，李天鐸仍一直保持沉默，終於在今日發文回應，他表示館粉對他的臉書帳號，施以留言、言詞霸凌、辱罵、誣陷，長達1週之久，更列出5點正式回應該事件。

李天鐸表示，拜館長所賜，21日他第一次全程觀看館長的直播節目，對於館長的口條、言語反應、出口成髒罵粗話的方法，自我宣傳配合銷售行為的做法，實在令人嘆為觀止，受教不少，而且似乎都在無法可管的範圍內，是誰的問題呢？

李天鐸指出，當天直播館長請律師要警察局列印一份「無犯罪刑事前科紀錄」，不過根本沒有這名詞的文件，結果22日出示一份良民證，但電視新聞報導館長在98年有一項被判緩刑的犯罪記錄，他說，有點常識的人都知道，良民證的用途？至於無犯罪紀錄並非人人都可以看到的，「何況現今所有警察局，都被告知：嚴格執行偵查不公開的規定」。

另，李天鐸表示，館粉對他言詞侮辱、重複霸淩、謾罵等都已截圖留存，以上的重點回應經過法律諮詢、查證，他的發文是引述網路消息，沒有查證及法律責任問題；反之，館粉以群毆霸淩、言語侮辱、恐嚇威脅，所留下的記錄，會保留所有法律追訴期以內的控訴權力。

最後他寫道，感謝這段期間，許多軍中、警、調、媒體、道上兄弟們的支持和鼓勵，有關此一問題，希望大家就此為止，每個人都會在學習中成長，也變得強壯，這不是年齡問題，而是態度，大家共同分享。

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