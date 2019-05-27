郭營撒錢登「米蟲」廣告 李來希：以為軍公教就傻呼呼靠過去？

2019-05-27 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕署名「郭台銘後援會」的單位昨在4家報紙刊登廣告，文中稱「軍公教警消是創造台灣奇蹟的功臣，民進黨政府卻認為退休人員是台灣社會的『米蟲』」等言論，引起府院譴責，政院也要求郭道歉。全國公務人員協會理事長李來希昨晚也在臉書貼出〈郭董！你錢撒錯地方了！〉發表看法。

李來希在文中表示郭終於表態，「有錢真好，有錢好任性，四大報頭版廣告需要多少銀子？就這麼幾句話需要花那麼多錢嗎？簡單的召開記者會，說明你的立場，跟我們的代表說明清楚，取得我們的信任不需要花半文錢，不此之圖，任性的花錢買廣告，郭董的幕僚是這樣任性的用錢在選舉嗎？」

李來希在文中指出，「你們不認識我嗎？事前不用溝通一下，不需要瞭解我們的看法？」李質疑「刊登廣告是為了昭告天下還是為了解決問題？」並稱「你們以為登一下廣告，我們軍公教人員就傻呼呼的靠過去了嗎？」李接著問到，「過去這幾年你在哪裏？我們在街頭流浪，你在哪裏？」

李來希在文中提到，「今天你這麼大手筆的花錢買廣告，說甚麼支持我們釋憲，你知道我們花了好長好長的時間與資源，才走到釋憲之路？我們聘請律師協助釋憲的經費尚無著落，你寧願花錢買廣告空口說白話，卻沒來問我們需要甚麼？」

李來希在文中提及，「郭董！你雖然有錢，可是錢用錯地方了！我們不需要廣告式的宣示，我們需要的是理解，是同理心，是實質的協助」。

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