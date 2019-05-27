漢光首日 大批戰機東移保存戰力

2019-05-27 12:46

〔記者游太郎／花蓮報導〕國軍年度重大演訓「漢光35號」演習首日，大規模演練「戰力保存」科目，空軍主力機種F-16、IDF及幻象2000型戰機，模擬西部基地遭到導彈襲擊，大批戰機在E-2K預警機掩護及指揮下，緊急轉場至佳山、志航基地，另外包括C-130HE電戰機、E-2K及P-3C反潛機也緊急降落花蓮基地保存戰力，東部的天空相當熱鬧。

「漢光35號」演習首日，模擬空軍西部各機場遭到中國導彈襲擊，空軍各基地戰機緊急轉場，疏散到東部的佳山及志航基地保存戰力，昨天上午從7點起，包括屏東基地的C-130HE電戰機、P-3C反潛機、新竹基地幻象2000、清泉崗IDF戰機緊急降落在花蓮、佳山等基地，花蓮基地大批F-16則以滑行方式，經戰備連絡道，緊急駛入洞庫中保存戰力。

據透露，幻象、IDF及F-16近50架次，C-130運輸機約20架次（載運重要物資），陸續飛抵佳山及志航基地保存戰力，雖然規模較往年略小，但整個東部空域仍相當熱鬧。

花蓮基地的F-16戰機除了經由連絡道駛入佳山洞庫內保存戰力外，部份則在跑道頭待命，一接獲命令即緊急升空，進行護航並確保東部空域安全，整個基地充滿了戰時緊張氣氛。

除了戰機保存戰力，各防空部隊也緊急進入陣地備戰，包括天弓三型、麻雀及復仇者等各型飛彈，分別部署在各基地及花蓮港周邊，防護各要塞的安全，狀況相當逼真，吸引不少民眾觀看。

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