為溪北發展而戰 蔡育輝宣布參選南市第一選區立委

2019-05-27 12:01

〔記者楊金城／台南報導〕舉起為溪北繁榮而戰的旗幟，國民黨台南市議員蔡育輝上午在200多位鄉親陪同下，宣布參選下屆台南市第一選區立委，國民黨議員林燕祝、方一峰、尤榮智等多位議員出面力挺。

蔡育輝說，國民黨在南市溪北支持度向來在「加護病房」，但下屆立委選舉是國民黨歷年來最有可能贏的一次，他也想要贏。

蔡育輝說，在鄉親強烈的期待和勸進下，為爭取台南市溪北建設，避免溪北繼續邊緣化，決定站出來投入下屆台南市第一選區立法委員選舉，為溪北發展而戰，為溪北繁榮而戰。

蔡育輝在台南縣、升格後的台南市共當選5屆議員，以專業問政，為地方服務獲得鄉親支持。

蔡育輝說，除讀大學及服役，做為「柳營女婿」的他從出生到現在，沒有離開過新營生活圈，對這塊土地有著無比的熱愛。他指出，過去台南包括溪北的第一選區立委在內，不管是否有表現，只要獲民進黨提名，就是當選的保證，但綠營「完全執政」20多年，溪北地區卻越來越沒落，人口外移，新營像「悲情城市」，因此不少選民希望立委換黨換人，使溪北地區免於被邊緣化的命運。

民進黨台南市第一選區立委初選，賴惠員在與立委葉宜津、前台南市副市長顏純左、前農委會副主委李退之激戰後贏得初選，黨內隱有分裂，讓國民黨有突破國民黨南市第一選區0立委的機會。

但國民黨也有前台南縣副議長周賜海、嘉南農田水利會會務委員顏東義有意參選，未來可能須黨內初選決定提名。指標的第一選區同黨議員張世賢上午也未出席蔡育輝參選立委，未來黨內團結也有考驗。無黨籍台南市議長郭信良原將出席蔡育輝宣布參選立委，最後也未出席。

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