重披戰袍！蕭景田代表國民黨角逐彰化第四選區立委

2019-05-11 23:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕2020立委選舉彰化縣第四選區國民黨黨內初選結果今日晚間揭曉，前立委、全國農會理事長蕭景田支持度以54.977%勝現任縣議員張錦昆45.023%，代表國民黨出馬角逐。蕭景田表示，張錦昆是優秀黨員，這是一場君子之爭，重要的是黨內要保持團結，才能贏得最後勝選。

彰化縣第四選區包括員林、大村、永靖、田中、社頭、二水和田尾等7個鄉鎮市，民進黨早已確定由現任立委陳素月競選連任，國民黨則由蕭景田與張錦昆競爭提名，因雙方協調不成，決定於本月9、10日舉辦電話民調，今日舉行黨員投票。

電話民調方面，1068通有效的抽樣中張錦昆獲50.763%，蕭景田獲49.237%，黨員投票方面，蕭景田獲得2449票，張錦昆僅1133票，再按照7（電話民調）比3（黨員投票）初選規定計算，蕭景田以多出近1成支持度，獲得重批戰袍機會。

張錦昆說，初選結果不如預期，但他坦然接受，也表示蕭景田任重道遠，國民黨唯有團結才能在2020重返執政。

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