複製韓國瑜模式？ 國民黨台東立委初選民調擬納入張國洲

2019-05-11 18:53

〔記者黃明堂／台東報導〕韓國瑜「被動式初選」模式將複製到國民黨台東縣下屆立委初選！目前是副縣長張志明與縣議員李建智表態角逐的局面，但傳出國民黨台東縣黨部有意徵召強棒參與初選，李建智反彈，要求「要選就表態」。

傳出可能人選之一是現任台東市長張國洲，張國洲今天說，不會主動登記參選立委初選，因為他剛連任台東市長，這樣對市民不好交代，但如果黨部徵召，「再來研究」，而且黨部也沒跟他連絡！

國民黨台東縣黨部主委吳秀華說，國民黨這次有機會翻轉，所以提名要特別慎重，所有有可能勝選的人選，都要納進來，不過，目前還沒有定案，還要再協調。

張志明及李建智2人對參選立委都已化為行動，密集拜票，而且在各鄉鎮市都豎立「擬參選人」的看板及布條，張志明還將在明天發表正式參選宣言。

據了解，國民黨台東縣黨部主委吳秀華昨天找張志明及李建智協商，說明要將可能勝選的人納進初選民調，李建智當下反對，黨部預計下週再協商。

李建智今天接受記者訪問時說，要參加立委初選的人，就應該登記初選，接受全民調的考驗，不應該有「被動式徵召」。要初選，就應該要主動登記。

張志明則說，昨天是第一次協調，黨部確實沒具體提到「徵召初選」，也沒有任共識，他也表達希望盡快有個初選辦法出來。

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