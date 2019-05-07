國民黨基隆立委黨內初選 黨部主委黃希賢請假參選

2019-05-07 15:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市立委選舉黨內初選作業，5月6日開始領表登記作業，國民黨基隆市黨部主委黃希賢7日上午領表，隨後在下午1點30分完成初選登記，黃希賢登記後強調「團結」是國民黨當前贏得勝選最為重要的關鍵，希望透過公平公正公開的初選機制推出最強人選，並在團結一致的氛圍下，贏得明年立委選戰。

黃希賢表示，他既然已經完成立委黨內初選登記作業，即日起向黨中央請假，投入立委初選，不會有外界質疑「球員兼裁判」的問題。

黃希賢表示，他是出身七堵的基隆在地子弟，雖然生在一個貧苦家庭，但從求學到北上就業，從最基層到現在事業小有成就，在成長與奮鬥的歷程中看到許多問題，他心裡更有些想法，確信自己能夠為故鄉貢獻心力，為基隆的未來帶來希望與不一樣的嶄新面貌，因此決意投入這次的黨內初選，也希望市民朋友能給他一個機會，為大家服務。

黃希賢說「拚經濟」將是未來最重要的目標，人民的生活要變得更好就必須從經濟的成長與改變開始，希望將自己在企業界經營管理的DNA帶到基隆，包括港市合一、自貿區、港口建設推展以及生物科技、海洋科技等新藍海策略，另外，基隆現況受限於國有土地導致發展限縮，未來若擔任立委將致力於推動修法、立法來為種種的限制解套，真正為基隆帶來經濟人口的成長，並在交通、婦幼、醫療、社福等各方面都有所進展。

黃希賢強調，基隆現任區域立委為民進黨籍的蔡適應，國民黨選情相對艱困，唯有團結一致凝聚支持者的力量，重新贏回每位基隆市民對國民黨的信任與認同，才能在明年立委選戰中贏得勝利、他呼籲所有完成登記參與初選的優秀同志務必團結，並全力支持最後出線的最強人選，從台灣頭開始贏得勝利並重返執政，帶領國家迎向未來。

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