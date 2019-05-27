赴中任社區主任助理者 內政部第三波開罰23人

2019-05-27 11:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕內政部今日再度對國人赴中擔任「社區主任助理」者開罰！內政部表示，依據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」（簡稱兩岸條例）第90條第3項規定，進行今年第3波裁處，對23人各一人處新台幣10萬元罰鍰。而在此之前，內政部於今年3月、4月各對2人、5人以同樣事由裁罰。

根據中國「人民日報」海外版今年1月報導，福建省廈門市當時有66名台灣人擔任社區主任助理。內政部今日表示，國人違法擔任社區主任助理的查處，至今共開罰30人。在本次調查過程中，有部分涉案人員因自動辭去該職務，因此並未開罰，其餘23人則因違法事證明確，依法各處10萬元罰鍰。

內政部重申，依陸委會認定，國人赴中國擔任社區主任助理，無論是由中方政府機關直接聘用，抑或是受聘（僱）於廈門海旅海安服務有限公司，均屬違反兩岸條例規定。對於報載近日中國福建省廈門市海滄區政府再增聘我國人擔任社區主任助理，內政部也呼籲相關人員，切勿赴任或儘速離任，政府會堅定依法行政之立場。

內政部再次強調，81年制定公布的「兩岸條例」是基於確保台灣安全及民眾福祉，國人赴中從事兩岸交流，應遵守兩岸條例相關規定，並正視中國大陸作為風險，共同維護台灣整體利益及民主價值。

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