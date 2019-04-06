我開罰社區主任助理 中國竟協助打法律戰

2019-04-06 06:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部上週對擔任中國廈門社區主任助理的2名國人各罰10萬元，另53人陳述意見到10日為止，內政部將依陳述結果，祭出第二波罰單。不過，傳出廈門市府將組法律團隊，協助被罰的國人與台灣政府打訴願與行政訴訟，民團直呼「太荒謬」，中國利用台灣民主法治與我方大打法律戰，呼籲國安團隊應正視民主防衛機制。

內政部認定，社區主任助理類似我村里幹事，屬中國政府職務，任職者已違反「兩岸條例」中禁止在中國黨政軍任職規定，據了解，在認定違法後，已陸續約有10人離職，不過，廈門最近又再招聘，內政部上週祭出鐵腕先罰2人。

據媒體報導，開罰當天，廈門就召開臨時會議，目前已成立專案小組，並決定成立律師團隊，提供台籍社區主任助理法律諮詢，法律訴訟費用會以民間樂捐或資助的名義，減少政府色彩；「廈門市政府雖會從中協助，但會以民間做為第一線」。

台灣永社理事長黃帝穎表示，在中國根本沒行政救濟的可能，台灣是民主法治國家當然要保障人民權利。不過，獨裁中國卻很懂得利用民主國家的遊戲規則來操弄、顛覆民主價值，澳洲有「反外國干擾法」、美國也有「外國代理人登記法」，以建立民主防制機制。他認為，未來類似事件恐越來越多，「這不只是單純的法律戰，還涉及國安問題」，兩岸條例有必要修法控管。

經濟民主聯合召集人賴中強指出，中國主張台灣是其神聖不可分割的領土，在中國服公職，與台灣公民身份間，本來就存有嚴重的忠誠義務衝突，這樣的行為應禁止。他並呼籲台灣律師不要接受廈門委託，否則有違「律師倫理規範」，因為廈門市府的利益與台灣當事人利益不同，將來案情是要向廈門市府報告還是當事人？而若要行政和解是聽誰的？

內政部次長陳宗彥表示，台灣是民主法治國家，被懲處的國人依法可申請行政救濟，不過，目前被罰的2人都尚未提出。至於廈門市府是否協助他們尚難查證，但也印證該職務確實是中國黨政軍職，懲處是正確的，他呼籲國人認清違規事實，自動離職。陸委會則強調，中國大陸刻意操作，規避我方法令，不當拉攏，甚至刻意引誘我國人觸法受罰，應予譴責。

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