違法赴中任社區主任助理 內政部鐵腕罰7人

2019-04-26 06:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於國人違法擔任中國的社區主任助理職務，內政部已對2人分別開出10萬元的罰單，最近又針對5人開罰，此一階段的裁罰已告一段落。不過，為規避台灣的法令，中國廈門海滄區人民政府日前聲稱，將把台籍社區主任助理的社區總體營造計畫，升級到3.0版。陸委會與內政部皆表示，將密切關注。

國人擔任中國社區主任助理，已違反「兩岸人民關係條例」，不得擔任中國黨政軍職務的規定，內政部掌握到55人涉嫌違法，上月底首波先罰2人，另53人陳述意見到本月10日為止。

內政部次長陳宗彥說，53人已調查完畢，將給他們「自動離職期」至5月10日為止。不過，其中5人由於違法事證明確，對政府要求說明一事，完全不理不睬，因此內政部已開出罰單，近日將對外公佈與說明。

不過，廈門市委常委、海滄區委書記林文生日前卻宣布，將探索學習台灣建築與城鄉發展研究模式，邀集兩岸學者專家共同成立「城鄉發展研究基金會」，以顧問團隊、執行團隊、項目運作，將台籍社區主任助理的社區總體營造計畫，升級到3.0版。

陸委會副主委邱垂正呼籲陸方，應正視「兩岸條例」的相關規定，對台灣民眾提供充分透明的資訊，不要誘導台灣民眾違法、企圖製造台灣民眾與政府的矛盾。他解釋，社區主任助理是中國大陸基層的行政組織，國人擔任陸方基層職務，容易落入統戰圈套，影響我國家安全與社會安定。

邱垂正指出，陸方拉攏與吸納台灣民眾赴中任職，表面上是引進台灣社區發展的經驗，背後目的是營造統戰宣傳樣本，「這些人在『海峽論壇』都要上台亮相，這是正常的事嗎？」這些作為，無非是爭取我方民眾的政治認同，進而威迫台灣政府與民眾屈從其政治主張與意識型態。

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