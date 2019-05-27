又被問九二共識 林姿妙愣2秒後答這11字

2019-05-27 10:17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙今年4月出訪中國前夕，縣政府發出新聞稿指九二共識是兩岸和平發展、對等交流的方向，引起綠營縣議員抨擊；今縣議會總質詢，林再次被問到九二共識，林愣住2秒後用「拚經濟、交朋友，雙方要和諧」11個字解釋，未對九二共識主張回答。

林姿妙今年4月率領百人推介團，到上海招商，回國後稱為宜蘭帶來6億訂單，但被民進黨議員陳俊宇問到實質簽署內容，林姿妙未針對問題回答，隨後笑著解釋「宜蘭縣府是推介性質，最後是由廠商跟業者簽」。

但陳文昌不滿，認為6億訂單到底怎算出來，縣長不知道？韓國瑜說九二共識是一中各表，郭台銘則稱是兩個中國，那縣長的主張究竟是什麼。

面對陳文昌問題，林姿妙愣住後回覆「拚經濟、交朋友，雙方要和諧」，但陳文昌不滿追問，究竟主張是什麼，還是自己講一套？林則再強調，「我的是拚經濟、交朋友，雙方要和諧。」

陳文昌批評，當然拚經濟、交朋友都很清楚，但上海推介會如同政治採購，縣長到底同不同意、6億訂單要怎麼達成，要不要宣示！

不過林聽到「政治採購」4字，停留約5秒時間後，僅說「我希望為縣民找出路。」至於6億元訂單如何達成，林則舉手「求救」，「這個交由工旅處長回答」。陳文昌最後僅能無奈地關閉麥克風。

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