林姿妙小心！總質詢3綠營大砲明登場 題目外洩...

2019-05-26 12:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙日前首度接受縣政總質詢，未料林疑對縣政不熟悉，把「蘭青庭」聽成「竹蜻蜓」，被議員批評把議場當菜市場。明上午林姿妙將再赴縣議會備詢，首戰將由民進黨縣議員陳文昌、陳俊宇、簡松樹領銜上陣，3人為議會著名「大砲型」議員，預料將再掀戰火；至於質詢題目，陳文昌今洩題，「不離縣政！」

林姿妙接任縣長剛滿5個月，上週四首次到縣議會備詢，未料被縣議員輪番質詢縣政，顯得招架不住。除了將「公共托育」聽成「公辦民營」，被問到宜蘭科學園區的「蘭青庭」青創基地，林還回答「有聽過竹蜻蜓」，讓在座議員傻眼，林詢答影片在網路散播，跳針式回答，引起網友熱議。

明縣議會質詢進入第3天，陳文昌、陳俊宇、簡松樹將針對林姿妙政見、縣府施政提出質詢；3人從政經驗豐富，對縣政理解甚深，口條、邏輯清楚，被封為「大砲型」議員，預料質詢砲火將比日前猛烈。

陳文昌批評，從前兩天質詢來看，林姿妙對縣政不用心、不熟悉、沒誠信，議員質詢並非刻意刁難，而是要理解縣府施政願景、方向，若連基本對答都無法釐清，未來4年宜蘭願景堪慮。至於質詢題目，陳則「洩題」，他們會著重在縣府施政，不會超出縣政範疇。

「完全沒進入狀況」民進黨議會黨團發言人簡松樹，評論林姿妙兩天表現，指林對縣政完全不瞭解。他指出，每位議員的質詢內容，都是針對縣政或是未來施政願景提問，但縣長卻完全未進入狀況，講不出宜蘭縣要做什麼。

他質疑，縣長出席過許多活動，但各項活動主軸、政策都不知道，請問跑攤、剪綵是在跑「心酸」的嗎，呼籲縣長多對縣政用點心。

今中午民進黨團也將針對縣府財政、施政以及林競選時所提政見一一檢視，還有日前引發爭議、且林姿妙也有簽立連署書的「自經區」，進行沙盤推演，為明日質詢做準備。

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