韓國瑜曾在單身女子家過夜？被點名親信：沒聽說有曖昧

2019-05-26 23:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉在媒體上爆料，指檢調掌握韓國瑜多年前在一位女士家過夜的錄影畫面，並點名韓國瑜親信、現任高雄輪船公司董事長黃文財也在場，黃今受訪強調，王姓女子是他介紹給韓國瑜認識的，只是一般朋友牌搭子，打牌時即使沒有團進團出，也沒聽說有獨留或曖昧關係，批評這是有心人的烏賊手法。

黃文財曾任紙媒記者，韓國瑜擔任北農總經理時獲聘專員，後來受邀南下一起打選戰，韓當選市長後，獲派接任高雄輪船董事長，也一度曾引發爭議，外界質疑他沒有相關專業背景、只是酬庸，韓國瑜卻公開力挺，與面對楊秋興時大相逕庭。

因吳子嘉爆料點名他，暗指其知韓外宿過夜疑雲，黃文財再度捲入風暴，黃文財表示，吳影射的應該是王姓女士，約40多歲，離婚育有子女，也曾在媒體圈工作，約10年前在某個飯局上介紹認識，當時韓還是失業狀態，應該是進北農前認識的，他們平時會去王女家泡茶，也會一起打牌。

黃強調韓國瑜每次到王女家，他也會在場，而且另有其他好友同行，雖然不一定會團進團出，但應該不會有落單過夜情形，即使自己有事先離開，在場的也有好多人，有時候牌咖若夠，韓會留下來打到天亮，大多都是他載韓一起去，且下班後才去，對於外界暗指韓、王兩人關係似不單純，黃文財笑回：「若有選舉早就被掀出來打到爆。」

至於外界傳檢調可能掌握相關錄影畫面，黃文財認為應問爆料的人才知細節，但他猜想應與子虛烏有的菜蟲案有關，到底有沒有吳子嘉所稱「錄影畫面」，黃表示不清楚「要問爆料的人才對吧」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法