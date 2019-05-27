6月衝刺 王金平將辦造勢 朱立倫訴諸媽媽決定

2019-05-27 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕即將邁入6月，國民黨總統初選選戰熱度也隨氣溫逐漸增溫，高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘大動作不斷，率先韓、郭宣佈參選的前新北市長朱立倫則持續展開全台行腳，走穩定路線訴諸「這次讓媽媽決定」，前立法院長王金平扎根基層組織，大型造勢也在規劃中。

國民黨總統初選進入白熱化，韓國瑜後發先至，首場總統初選造勢將於6月1日於總統府前舉行，將號召10萬人參與，郭台銘則持續下鄉掃街，更多次展現奇招躍上新聞版面，後援會更大動作登廣告表達訴求，選戰熱度逐漸沸騰。

依據國民黨規劃，中央提名協調五人小組將於6月10日前與六位參選人會面，並正式對外公佈參加初選者的名單，在6月14日前舉辦座談會，讓參選者挑選民調公司等細節，預計在6月23日至7月4日間舉辦國政願景電視發表會，在7月6日至14日間舉行全調，7月28日的全代會上正式提名。

在韓國瑜確定出席大規模造勢後，從6月開始到7月中全民調，期間將是國民黨內各參選人爭取出線，最後衝刺的關鍵時期。王金平陣營人士表示，王金平多次呼籲黨中央在總統初選規則懸崖勒馬，但如果黨中央硬是不改也沒辦法，王金平仍朝參與黨內初選的方向去規劃。

王陣營人士說，目前仍按照準備工作一步步往前走，團隊已正在安排最少北中南3場大型造勢，全台各地的王金平之友會仍然持續成立中，營造氣勢外，也持續穩定基層力量。

朱立倫陣營人士表示，目前現階段沒有規劃大型造勢，因為朱立倫本來的選戰規劃就是前段講政見講論述，後半段衝刺期下鄉行腳接觸基層，並透過網路直播凝聚網路聲量，下兩週起規劃走訪金門、台南、高雄、屏東等地，並夜宿高屏，與鄉親聊聊並互動，凝聚朱粉的凝聚力。

朱陣營人士指出，被稱為「朱隊友」的「朱粉」數量也不少，只是在網路上沒有那麼強勢，而且朱立倫有很多支持者是媽媽，支持力量非常穩固，這次藉由下鄉跟「朱隊友」聚會，希望能在選戰中發揮媽媽的力量。

朱陣營人士強調，朱立倫在初選中堅持不打黨內同志，砲口對外，但這在黨內初選時是劣勢，朱陣營會強調朱立倫是最穩定的選擇，其中，媽媽比較會想到孩子的未來，希望能強化各地媽媽的支持，訴諸「這次讓媽媽來決定」。

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