柯文哲獻金申報不實挨罰 吳靜怡：僅被監察院揭開一角

監察院昨公告審議通過2024年民眾黨正副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金查核報告，發現逾2萬筆收支涉違11大項「政治獻金法」規定，認定其政治獻金會計報告書有4大類違法情形，合計裁處柯374萬元罰鍰，併沒入5579萬餘元。（資料照）

2025/03/20 07:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕監察院昨公告審議通過2024年民眾黨正副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金查核報告，發現逾2萬筆收支涉違11大項「政治獻金法」規定，認定其政治獻金會計報告書有4大類違法情形，合計裁處柯374萬元罰鍰，併沒入5579萬餘元。媒體人吳靜怡對此發文質疑，柯文哲的募款模式，從榨乾支持者的愛心，到透過木可公司進行資金操作，如今僅被監察院揭開一角。她也指出，檢調應該要進一步查核台灣民眾黨的財務運作，是不是有更多共犯協同合作。

吳靜怡在臉書發文指出，台灣民眾黨和柯文哲是不是在去年8月場場記者會就是天天說謊？她質疑「選舉時，天天跟年輕人要便當錢，最後木可公關最有錢。競選總部不只兩張假發票的問題而已，更有86筆虛報及浮報支出，競總故意透過巧立名目授權費給木可公關1萬5000元」。「另外，小物販售竟然有1萬7559筆沒申報，直接將3千多萬放入木可口袋，根本就是惡意掏空，更不用說演唱會500多萬的門票」。

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吳靜怡指出，柯文哲的「木可煉金術」被監察院判定，從演唱會、競選小物到授權金都在撈，其違規行為可分為4大類，包含故意為不實之收支，申報罰鍰180萬元、沒入金額4067萬8453元。故意違反政治獻金法定項目之支出，罰鍰180萬元、沒入金額1500萬元。未盡查證義務未依限返還或繳庫，罰鍰8萬元，沒入金額11萬5435元。收受政治獻金逾期存入專戶，罰鍰6萬元。

吳靜怡點名現任民眾黨主席黃國昌，「好好看好柯文哲養的比特犬，放出來只會亂咬，把國都咬破了！證據充足，憑什麼說監察院是垃圾？」

吳靜怡也批評，柯文哲的募款模式，從榨乾支持者的愛心，到透過木可公司進行資金操作，如今僅被監察院揭開一角。他強調「這次監察院查核範圍是柯文哲參選總統期間，至於柯文哲於111年底在法定可收受政治獻金期間前收受林姓等3人之政治獻金、柯文哲代收多筆他人捐贈台灣民眾黨之政治獻金、木可公司代收政黨YT頻道抖內等涉有違反政治獻金法之爭議，均行另案辦理」。

吳靜怡也提到，這次案件是否只是表面問題？檢調應該要進一步查核台灣民眾黨的財務運作？是不是有更多「折扣碼」共犯協同合作。

吳靜怡在文末也指出，柯文哲今天下午出庭，民眾黨又開始動員支持者，企圖又要演出司法迫害的戲碼！對此她也表示「要救柯文哲不難，叫橘子趕快回台而已。要救柯文哲不難，發票好好誠實申報而已，因為柯文哲貪錢，一切都來不及」。

監察院昨公告審議通過2024年民眾黨正副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金查核報告，發現逾2萬筆收支涉違11大項「政治獻金法」規定，認定其政治獻金會計報告書有4大類違法情形，合計裁處柯374萬元罰鍰，併沒入5579萬餘元。（本報製表）

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