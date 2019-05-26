東勢巧聖仙師誕辰 盧秀燕當首位女總主祭官

2019-05-26 13:56

〔記者歐素美／台中報導〕「東勢巧聖仙師廟」是台灣開基祖廟，適逢巧聖仙師2526週年誕辰祭典，台中市長盧秀燕今天出任初獻禮主祭官，依傳統科儀禮節向魯班公表達崇高敬意，成為史上第一位女總主祭官；盧秀燕表示，希望藉由巧聖仙師文化祭活動，持續推動技職教育。

今日祭典由山城在地的萬興國樂團伴奏，盧秀燕換上古裝禮服，與中央客委會副主委范佐銘、台中市副市長楊瓊瓔、民政局長吳世瑋、客委會主委江俊龍、勞工局長吳威志、東勢區長翁培真及各分香友廟主委，依傳統科儀禮節向魯班公表達崇高敬意。

盧秀燕表示，巧聖仙師就是俗稱的魯班公，誕生於2526年前，是春秋戰國時代的一位技職達人，巧奪天工的手藝受到後人愛戴，東勢巧聖仙師廟是全台最早開基、歷史最悠久的廟宇，吸引全國各地的信徒齊聚東勢參與盛典。

盧秀燕表示，市府結合巧聖仙師文化與山城在地特色，自5月11日到6月16日舉行「巧聖仙師文化祭」系列活動，為期1個多月的時間舉行各式各樣的活動，彰顯巧聖仙師技藝萬能的精神，歡迎大家踴躍到台中山城來玩，體驗特殊的客家文化。

盧秀燕指出，縣市合併以前，東勢區隸屬原台中縣，縣市合併前並未有女性首長，縣市合併後的兩屆市長也都是男性，她很榮幸擔任這次誕辰祭典的總主祭官，希望藉由巧聖仙師文化祭活動，持續推動技職教育。

民政局指出，東勢巧聖仙師廟又稱「匠館」，是全台最早，也是全台唯一僅奉祀魯班公的廟宇，今日典禮循「三獻禮」，由數名主祭官向神明三獻牲禮，再讀祭文、燔燎（焚燒表章），以表尊崇，是客家族群敬神的隆重儀禮，「巧聖仙師文化祭」已連續3年獲得中央客家委員會評選列入「客庄12大節慶」，希望以文化祭典方式帶動城市觀光，提升能見度。

除了今天的誕辰祭典，5月30日在東勢高工也將舉行「當魯班公遇上STEAM－動手創客一起來」；6月15、16日在東勢客家文化園區則「2019魯班設計創意節暨木產業推廣活動」。

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