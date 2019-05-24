官員不保證PM2.5明年降至15微克 議員批盧秀燕史上最大詐團

2019-05-24 15:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長盧秀燕打空污勝選，市議員張玉嬿、謝志忠今質詢表示，前市長林佳龍將PM2.5降至18.8微克，要求盧市府比照林佳龍宣示在明年降至15微克，環保局長吳志超卻不敢簽名掛保證，議員氣得大罵盧秀燕是史上最大詐騙集團。

張玉嬿在議會指出，林佳龍2015年制定空氣污染防制計畫書，PM2.5年年下降，2018年已降至18.8微克，4年共減少8.2微克，離2020年降至聯合國標準15微克，只距離3.8微克，紫爆天數也年減65天成22天。

她詢問吳志超，雖然市民對空品仍不滿意，但是否同意林佳龍過去4年已為空污防制打下改善基礎？吳回應說，肯定林前市長成果。

謝志忠、張玉嬿則質疑，環保局2019年空污減量新作為，幾乎是過去4年86項空污減量措施的延伸，上任5個月是換湯不換藥，了無新意，竟然連改善空污的追加預算也沒提出，換了盧市長還是「龍規燕隨」，那要盧秀燕幹什麼！

議員又說，2019年到4月止，PM2.5月均值21.4微克，高於去年平均值18.8微克，盧秀燕以打空污勝選上任，強調市長換人、空氣換新，應該展現更有效的治理空污絕招，要求比林佳龍在2020年降至15微克的目標提前達陣。

議員並拿出「空污減量的承諾書」要求吳志超簽名，吳則不敢簽名保證，還說環保署也不敢承諾2020年降至15微克。謝志忠大罵說，盧秀燕強調市長換人，現在拿到政權卻不敢保證空氣換新，環保局長也不敢簽署保證，簡直是史上最大的詐騙集團，盧、吳2人都應該下台。

環保局說明，環保署修訂PM2.5濃度延後至2023年達成每立方米15微克，市府持續以「先公後私、先大後小」原則積極打擊空污，今年1至4月比去年同期改善2.3微克，仍將積極執行各項空品防治對策，持續改善，早日符合空品目標。

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