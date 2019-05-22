台鐵高架化5新站無iBike站、公車路線少 挨批是騙局

2019-05-22 14:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕選前提出「交通任意門」政見，但民進黨市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡、曾朝榮李天生及周永鴻今日質詢指出，台中鐵路高架化新設5座車站連1座iBike站都沒有，且公車路線少，站牌距離遠，轉乘非常不方便，「交通任意門」口號喊得震天價響，根本是一場騙局。

江肇國表示，台中鐵路高架化去年10月全線通車，除既有5座車站，還新設栗林、頭家厝、松竹、精武、五權站，每站距離僅2公里，未來每10分鐘即有1班列車，成為重要的通勤工具，因此，前市府預計在每座車站規劃垂直轉乘公車路線，強化轉乘功能，但盧市長上任後卻完全沒有計畫。

江肇國指出，五權站、精武站都只有1條公車路線，日前有民眾向市府詢問從五權站至國美館、中興大學的公車路網問題，市府卻回應台中公車路線已227條，但大眾運輸無法讓每個點都有公車轉乘，建議步行至220公尺遠的公車站轉乘。

周永鴻、曾朝榮也表示，栗林站、頭家厝、松竹站最近的公車站距離從150公尺至300公尺，轉乘相當不便。

江肇國批評，盧秀燕選前提出「交通任意門」政見，但上任至今5個月，台鐵新設5座車站卻連1座iBike站都沒有，且公車路線少、站牌距離遠，交通政策不能只是紙上談兵，市府應該強化各站的轉乘服務，發揮最大效益。

交通局長葉昭甫表示，市府重新檢討各站周邊公車站位，並規劃新闢橫向接駁公車路線，包括99路公車已延伸至精武站，潭子站920路公車今年1月通車，松竹站北屯行政大樓至大坑9號步道、五權站五權車站至一江橋等2條新闢公車路線將於近期通車，另有栗林站等多條新闢路線籌備中。

葉昭甫也說，因今年預算僅編列iBike站營運經費，未編列新站建置經費，新市府將爭取明年預算推動iBike2.0倍增計畫，以火車站及捷運站為優先，增加站點密度及服務涵蓋率，滿足市民需求。

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