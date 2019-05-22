公民調查台中社宅「開倒車」 洪慈庸怒批：盧秀燕該死當

2019-05-22 10:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕蔡英文總統推動8年20萬戶社會住宅政策，公民團體社會住宅推動聯盟公開「六都社宅進度」總評比，揭露六都社會住宅推動進度及本屆首長態度，台中被評為「開倒車」，盧秀燕市長不僅未提出新計畫，甚至傳出社宅計劃被撤案，立委洪慈庸痛罵「根本該死當！」

市府：持續將社會住宅列為重要政策

市府都發局回應，市長盧秀燕上任後持續將社會住宅列為重要政策，第一階段以4年5000戶為目標，除東山段330戶因老樹保育議題正在檢討，其餘均按興辦期程進行中；其中，豐原安康段、大里光正段已完工入住，今年也已舉行太平區育賢段2期420戶及東區尚武段800戶動土典禮。

都發局表示，第二階段則視各區需求滾動檢討續行推升戶量，目前正積極與台糖進一步合作，預訂在西屯區新增500戶社會住宅，同時也正進行後續更多社會住宅的用地評估，盼滿足更多市民居住需求。

洪慈庸在臉書發文質疑「台中社會住宅是六都唯一開倒車？」指出若有計劃臨時撤案，何止留校察看，根本要死當！洪慈庸表示，社會住宅只租不賣、價格相對實惠，對正在全力打拚的年輕人是極重要的政策。

洪慈庸更指盧秀燕擔任立委的選區，北屯區近年房價高漲，更需要大力推動社會住宅。然而，至今除了已建好的社宅以外，全無其他新計畫，還傳出可能撤案上千戶，令許多人相當錯愕。

洪慈庸也提及自己的選區潭子，近年移入人口越來越多，洪慈庸團隊也從2016年上任後開始協調目前用作公有停車場的國防部用地，讓市府以有償方式使用、興建潭子社會住宅。她也請求，這項推動許久的計畫，拜託千萬不要也遭殃。

洪慈庸最後強調，社會住宅和居住正義，一樣是中央和地方要合作的政策，她也會發揮角色努力爭取，請政府「多為我們的土地和年輕人想想吧！」

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