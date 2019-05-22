網酸盧秀燕「最強中央處理器」 吳皇昇：網軍如病毒

2019-05-22 22:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議員謝志忠、張玉嬿今日質詢時，批評市長盧秀燕上任以來，無論是重大交通建設、空污、后里輪胎廠失火、地方警力等各種問題，通通推給中央，被網友封為「最強中央處理器」，除了感受網民的幽默外，更對於身為台中人的無奈，光榮感消失殆盡。

對此，台中市政府新聞局長吳皇昇回應表示，盧秀燕正全力擔任台中市這座大城市的「中央處理器」，為市民向中央爭取最大福祉。他也提醒民眾，惡意抹黑網路圖卡如病毒，應小心中毒。

謝志忠在質詢中批評，盧秀燕選舉時喊出「台中富市3」、「市長換人，空氣換新」等口號，但上任以來，不但台中諸多重大建設停擺，山手線、捷運延伸彰化的經費要求中央全額買單；機場也要求中央投資，連治安問題都要中央調撥警力。

謝志忠怒批，如果通通都要中央負責，那麼台中市民選擇盧秀燕到底有何意義？當他看到「最強中央處理器」的訊息，第一感受是創意與幽默，但來內心深處卻湧上極度無奈與悲哀，曾幾何時台中市躍升第2大城、市民高達8成光榮感，如今都消失殆盡。

謝志忠與張玉嬿共同呼籲，當市長需要對市民承擔起責任，更要踏實奠定城市發展基礎，全盤了解市政，並妥善規劃執行，台中市民要的是有擔當的市長，而不是一個「最強中央處理器」。

吳皇昇表示，盧秀燕正全力擔任台中市這座大城市的「中央處理器」，無論是嚴管中火、力抗空污，持續捷運、軌道、鐵道等運輸建設，維護治安平穩，力促台中機場國際化，或最近發生的后里廢輪胎火災，都採取積極態度應變與善後，都站在市民立場全力以赴，並向中央爭取最大福祉。

吳皇昇也說，近日陸續出現的惡意抹黑網路圖卡，猶如病毒般四處傳播，呼籲市民慎思明辨，小心中毒。

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