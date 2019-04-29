難忍空污！南投告中火 盧秀燕：中市不排除跟進

2019-04-29 16:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕南投縣長林明溱有鑑於台電台中火力發電廠製造空氣污染難忍，今天到南投地檢署按鈴提告中火涉嫌「公共危險罪」；台中市長盧秀燕說，今早林明溱提告前曾跟她通過電話，就此事略為討論，她除表示支持外，另說，未來台中市也不排除跟進。

盧秀燕說，林縣長告訴她，南投沒有重大污染源，但是PM2.5或空污卻最嚴重，甚至造成南投縣民因心肺疾病導致癌症死亡比例特別高；空污是整體問題，對於林縣長提告表示支持。

盧秀燕說，台中市府已對中火處罰2千萬元，要求這月底前提出改善計畫書，等改善計畫書來了之後，市府將仔細審查，如果有改善，當然要理性對待，如果還是沒辦法改善，不排除採連續重罰、勒令停工、提告、求償等手段，其他還包括執照審核、換發等問題，市府都會整體考慮，在這之前，市府不預設立場。

盧秀燕說，最重要的是希望中央、經濟部、台電趕快拿出方法來，改善空污、水污，還我們好空氣及乾淨的環境，這個比較重要。

她指出，這段時間看到台電態度稍微積極一點，包括前2天來找環保局長討論，但她還是籲台電要拿具體方法來，不能因為中央錯誤的能源政策，要中部人付出這麼大的代價，犧牲健康、空氣，用火力發電中最差的燃煤來發電，影響中部人健康，希望中央懸崖勒馬，趕快停止錯誤能源發電發式，這才是根本之道。

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