韓國瑜市政0分？ 高雄中都溼地公園水質「黑又濁」

2019-05-25 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜還有心市政嗎？昨天才有愛河變成「青蘋果」色的照片在網路瘋傳，今天又有網友爆料，由總統府秘書長陳菊擔任高雄市長時打造的高雄中都溼地公園「水質又開始變黑變濁」，讓許多網友痛批，韓國瑜只顧著選總統，根本不顧市政。對此，高市府養工處表示，已加派人力，進行打撈水面污染物作業。

高雄愛河近來才被網友爆料，水色變成奶茶色汙濁的「黃河」與遭垃圾汙染成「黑龍江」，高雄中央公園更因天氣溫度升高連帶水溫亦升高，導致生態池整個大崩壞。沒想到今天臉書粉專「高雄民主監督粉絲團」貼出多張水質混濁的照片指出，「咱的中都濕地公園，現在應該改名黑水公園了，這幾天的水質又開始變黑變濁。週六清晨六時，探出頭的是上次死魚事件後僅存的幾隻巴西烏龜，水質跟龜殼的顏色一樣黑」。

網友見狀驚呼，「高雄人懲罰自己」、「發生到現在，高市府從沒派人去查看，可見上下的螺絲都太鬆軟了！已經呈現無政府狀態了！」。據《三立新聞網》報導，對此，高雄市政府養工處回應，由於中都溼地公園水質與愛河相通，近來天氣炎熱、雨又下得多，讓水溫上下調節，因此易造成濕地內底泥擾動浮現。

高市府養工處也強調，目前已加派人力，進行打撈水面污染物的作業。

「高雄民主監督粉絲團」事後再發文，「中都濕地公園週邊正在大力開發房地產，我們需要好的市政府為民服務！韓導（韓國瑜）要跑路了，還是等邁邁（陳其邁）來處理吧！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法