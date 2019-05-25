不明電話誰舞弊？ 竹縣藍委初選3將批中央黨部「霸凌」

2019-05-25 17:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第十屆立委國民黨新竹縣第二選區初選參選人徐兆璋、朱健銘、林子丞，今天下午共同指控初選民調明顯有瑕疵，5名參選人多數支持不公布民調結果，縣黨部仍在中央黨部的壓力下宣布，質疑「不明電話誰舞弊？強行宣布為了誰？」要求中央黨部給予合理的解釋，否則不排除任何的可能性！

國民黨新竹縣黨部下午發出聲明說，對於有參選同志針對世新大學民調中心在初始抽樣資料備份並遮蓋號碼過程中，並未察覺檔案格式轉換中若干通原始電話出現亂碼，導致最後無法完成查驗備份資料提出異議。惟回到原始抽樣資料進行核對，仍可查驗正確，查驗程序異議並不影響民調結果。

國民黨新竹縣黨部代理主委洪文彬並說，世新大學及TVBS兩家民調中心的民調結果，無論在政黨對比或黨內互比的數值都非常接近，且在民調過程中參選同志皆有指派觀察員，過程都是秉持公平、公正、公開的作業，資料也正確無誤，公正性絕對沒有任何問題。

徐兆璋團隊說，有鑑於其他縣市發生民調可能舞弊或瑕疵的狀況，甚至進入司法調查程序，團隊為求謹慎，聯合其他參選人，20日即提出要求民調中心封存撥出通話紀錄、電話號碼、紀錄、秒數，供各參選人查閱的要求，當天黨部即發出公文「保存完整初始樣本，參選同志推薦觀察員僅得於當日民調執行完畢後，提出抽驗核對之請求。」

因此，22日民調開始，各方參選人都派民調觀察員到現場，首日抽樣數為2萬1400通，號碼尾數米兩碼，並將這些電話燒錄光碟，光碟片上各參選人也簽名並彌封，每日訪談後，民調中心提供不定數編號，可在原始檔案光碟上比對，但24日抽驗到1萬8242編號上，比對原始資料卻出現亂數，因此當天觀察員未簽名，僅邱一峰的代理人簽名。

3團隊隨後發出聯合聲明，並決定將這些資料帶到今早的會前會中討論。由於原始光碟樣本資料號碼是問號，他們無法確認民調中心撥出的電話，是否與光碟內的電話相符，質疑公正性很有問題。

徐兆璋說，昨晚9點半發生疑議，到了晚上11點多縣黨部要大家先行回去，今早再行處理，結果今早中央黨部來了兩位長官非常強勢，硬要拆封這次民調結果。

「我不知道今天一定要有結果是為誰要有結果？在民調在還沒有開封前，誰也不知道輸贏，要為那麼地急？」徐兆璋說，在程序上，世新大學當場承認有瑕疵存在，整個流程很多疑點，而且沒有合理的解釋。「所以我感覺往後中央黨部可能不需要我們基層黨員了，中央黨部強壓過境的態度，非常地惡劣，我在這邊說非常地不滿。」

徐兆璋強調，「如果中央黨部沒有給我一個合理的解釋，我不排除任何可能。」

林子丞說，現場的確發現程序上有爭議，因此質疑民調的公正性，但是今早會前會討論上，中央黨部不理會多數參選人的決議，執意要開封，讓人沒辦法接受。

朱健銘也說，會前會討論是說要將民調結果彌封，再另外找一家民調公司，可是中央黨部來了兩位長官，強行說今天一定要開；他認為，程序上有瑕疵就不應該這麼做，3人強烈譴責中央黨部用霸凌的方式對待參選人。

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