3人不滿民調退席！藍營竹縣第2選區立委5搶1 林思銘贏初選

2019-05-25 13:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣黨部第十屆立委第二選區初選民調，在昨晚出現異議，5名參選人今早在黨部協調未果，在徐兆璋、朱健銘、林子丞不滿離席下，黨部仍公布民調結果，由林思銘以平均支持率24.897％勝出，邱一峰當面向他握手恭喜。

國民黨新竹縣黨部第十屆立委第二選區初選民調結果，平均支持率統計，爭取轉換跑道的縣議員林思銘24.897％拿下第一，第二是前竹東鎮長徐兆璋21.637％，前縣長邱鏡淳之子邱一峰21.081％第三，竹北市民代表朱健銘20.354％第四，榮華里長林子丞12.030％第五。提名協調小組召集人張鎮榮宣佈，將依程序呈報黨中央核定提名林思銘。

國民黨新竹縣黨部代理主委洪文彬坦言，黨部不能推卸責任，確實有瑕疵，但世新大學及TVBS兩家民調中心的結果非常接近，並沒有說世新大學有比較特別的地方，在過程中都是公正，資料也正確，很遺憾有3位同志先離開，會盡力說明，化解他們的疑慮，公正性絕對沒有問題。

國民黨新竹縣黨部表示，第二選區立委初選採全民調，22日至24日3天晚上6點半到10點進行。

林思銘表示，這次順利通過初選，還得面對未來民國黨、民進黨等候選人，這一戰國民黨沒有分裂的本錢，他呼籲，其他參選同志大家要團結一致。這一次初選，「君子之爭、不願不悔、勝不驕敗不餒」，他在第二階段將盡全力，為中國國民黨打贏這場勝戰。「感謝競爭伙伴們—邱一峰、徐兆璋、朱健銘、林子丞，我想經過選戰洗禮，在第二階段能打贏。」

邱一峰則首先感謝支持他的人，他說，國民黨年輕世代慢慢站出來，同時也恭喜林思銘議員，從今天這一刻開始他相信是新竹縣第二選區黨內同志開始團結的時候，希望大家為林思銘議員爭取第二選區立委的勝選而努力，林思銘加油！國民黨加油！

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