「哪是協調！是強姦我們！」 藍營竹縣立委初選3將要求重做民調

2019-05-25 13:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣黨部第十屆立委第二選區初選民調，5名參選人中的徐兆璋、朱健銘、林子丞3人，質疑民調有瑕疵，黨部卻執意公布，憤而離席；徐兆璋甚至大罵「那哪是協調！那是強姦我們！」

擔任國民黨新竹縣黨部黨內初選民調召集人的中華大學行政管理系副教授黃國敏表示，轉檔的瑕疵不足以影響民調的公正性，請相信民調是客觀公正。他從事民調工作20餘年，從統計軟體SPSS轉檔到EXCEL的過程中，常見亂碼等錯誤，但不影響民調的公正性。

國民黨新竹縣黨部表示，第二選區立委初選採全民調，22日至24日3天晚上6點半到10點進行。代理主委洪文彬坦言，黨部不能推卸責任，確實有瑕疵，但世新大學及TVBS兩家民調中心的結果非常接近，並沒有說世新大學有比較特別的地方，在過程中都是公正，資料也正確，很遺憾有3位同志先離開，會盡力說明，化解他們的疑慮，公正性絕對沒有問題。

徐兆璋團隊說，對前2天的民調沒有疑義，但24日晚間，與林思銘、朱健銘團隊檢核民調結果時，3方各抽取5筆資料，在15筆資料中卻出現1筆電話亂碼，再去檢視民調公司所給的光碟原始資料，發現竟有上百筆電話都是亂碼，明顯有瑕疵。

徐兆璋不滿地說，「初選民調我們委任給縣黨部，現在出瑕疵，你中央黨部和縣黨部要負起責任啊！你們現在執意要開，那就開，我們就離席囉！」

對於媒體詢問協調沒有結論？徐兆璋大罵「那哪是協調！那是強姦我們！」他說，「民調有瑕疵，我們希望再請另外一家民調公司，公平公正地再做一次民調。」

林子丞說，民調出現重大問題，我們不能接受。

朱健銘贊成徐堅持「程序正義」！他也說，程序有瑕疵，就不應該公布。

徐兆璋說，等公布了再去告中央黨部？有這樣的事嗎？

林子丞說，「在協調之前，我們有建立機制，現在我們在驗證過程中找到問題，那當然這個民調我們不能接受，尤其現在民調結果還沒有開封，我們不能接受。」

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