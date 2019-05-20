全民調前夕 邱一峰被質疑「領乾薪、選立委？」

2019-05-20 19:35

［記者黃美珠／新竹報導］綠黨新竹縣議員余筱菁今天緊急質詢縣長楊文科，質疑國民黨中央委員邱一峰今年3月份才剛上任縣府工策會專員，就身穿參加該黨黨內立委初選的競選背心從事拜票，顯然與工策會的工作內容不符。她質疑邱一峰之前在前縣長邱鏡淳任內也當過縣府內「並沒有實際上標明的公職」，何以楊文科仍要任用？

縣長楊文科說，邱一峰是年輕、優秀的孩子，曾當過行政院政務委員的秘書，過去也協助過很多縣政的建設。他是基於邱一峰有這樣的才華，希望延攬到工策會來，後來因為邱一峰要選議員（立委），所以就跟他講，既然要選議員（立委）就不要來上班，他就沒有來上班、也沒有領縣府的薪水、自動辭職的。

余筱菁又問，工策會的遴選標準為何？上次公開遴選的時間、錄取人員的標準為何？

楊文科說，只要他是有一些行政或是產業等相關工作經驗，縣府覺得適合幫助新竹縣招商，有熱忱和活力、覺得適當的就會進用，沒有公開遴選。

余筱菁說，她認為縣府的一點一滴都是民眾的血汗錢，任用的每1個同仁都應該兢兢業業在公務上努力，希望未來不要再有這樣子：僅因是前縣長的兒子，或是哪1個人的親近人士就可以進入縣府任職，避免社會大眾對縣府有公器私用、政治酬庸的質疑。

她說，她認為在之前的新聞裡面，和這次的工策會任用的名單，都違反了公務人員的行政中立原則，對縣府的形象有極大的損傷。

邱一峰說，就如同縣長楊文科所做的說明，他任職於工策會時間很短，期間嚴守行政中立，後因生涯規劃離開工策會也未支薪。

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