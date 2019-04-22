竹縣鄭、邱再戰？邱一峰：絕不怯戰

2019-04-22 10:45

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政治網紅「莊校惟」在臉書上預言，目前正爭取國民黨提名參選立委的前縣長邱鏡淳兒子邱一峰，有可能和前縣長鄭永金的兒子鄭朝方對戰，邱一峰分享貼文時回應：「絕不怯戰！」引發外界聯想，在新竹縣政壇纏鬥將近30年的鄭、邱之戰，是否會從上一代打到下一代。

網名「莊校惟」的范振揆最近參加國民黨新竹縣立法委員第一選區的提名初選，在全民調中落敗，而他臉書前幾天po出邱一峰和鄭朝方照片的組合圖，並在貼文中說：「邱一峰爭取新竹縣第二選區即俗稱的南區立法委員國民黨提名，加油啦！我與鄭朝方的兩個哥哥及一位弟弟都是非常好的朋友，如果萬一對戰，我也沒辦法，請見諒。」

邱一峰昨天深夜在自己的臉書粉絲專頁分享了這則貼文，並說：「如果像莊兄所說的，

命運為我們兩家安排了這場對戰，雖然對手已經有過一次全縣大選的經驗，但我，絕、不、怯、戰！」

上次代表民進黨參選新竹縣長落敗的鄭朝方，最近也在臉書粉專上po出參與公益活動和參加新豐鄉基層「客廳會」、到峨眉鄉的客家媽媽教室當講師的行程紀錄，持續凝聚粉絲向心力，並沒有因為落選而沈寂，似乎也在為下一步鋪路。

鄭永金、邱鏡淳在歷次新竹縣長選舉中纏鬥的戰史，被不少政壇人士形容：「比八點檔連續劇更精采！」1997年新竹縣長選舉，鄭永金代表國民黨對上民進黨林光華，但邱鏡淳脫黨以無黨籍身分參選，結果林光華當選。2001年選舉時，國民黨大團結，鄭永金順利當選。2005年選舉，鄭永金爭取連任，邱鏡淳一度醞釀脫黨參選被黨中央勸下。2009年選舉，國民黨推邱鏡淳參選，鄭永金支持縣議會議長張碧琴，邱鏡淳最後險勝。2014年選舉，邱鏡淳爭取連任，民進黨支持鄭永金以無黨籍參選，邱鏡淳最後險勝。2018年選舉，邱鏡淳支持曾擔任他副縣長的楊文科代表國民黨參選，鄭永金的兒子鄭朝方代表民進黨參選，楊文科勝選。

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