邱鏡淳之子邱一峰 臉書宣布角逐竹縣2選區立委提名

2019-04-02 09:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前新竹縣長邱鏡淳之子邱一峰，今早在臉書上宣布，將積極爭取新竹縣第二選區立委國民黨內提名，將以「理性問政與用心傾聽、接地氣反映民意」三大原則，為鄉親發聲。

邱一峰在臉書表示，「一峰在新竹縣土生土長，對新竹縣這塊土地具有深厚的情感，從小看著祖父邱泉華、父親邱鏡淳兩位長輩服務大新竹鄉親數十年，讓一峰耳濡目染，正因如此，我見證了竹縣近20年來的蛻變與進步，同時也憂心未來竹縣所面臨的問題與挑戰，絕對不可以缺乏理性青年世代的新思維聲音！

身為國民黨新生代中央委員，更應將黨融入群眾，以深耕地方的服務經驗，傳承家風為職志，創新服務為依歸，矢志為竹縣鄉親服務，爭取更多的建設與政策。」

邱一峰說，這些年來，他一同協助父親從保留內灣線火車、爭取寶山交流道、新設寶山鄉公所，也曾以年輕人的創新思維協助行銷新竹縣農特產品至海內外，到中國醫藥大學附設醫院的設立，讓他有了更多元的歷練。

邱一峰表示，高雄市長韓國瑜曾說，韓流不是他個人的潮流，而是民怨四起、民心思變，讓他感受到社會大眾對於未來政治的期待；因熟知竹縣鄉親生活中的不便之處以及鄉親所期盼的竹縣公共建設發展需求，卻因地方財政困窘，導致這些建設的落實亟需中央奧援，更讓他確立了前往中央為鄉親爭取發聲的方向。

邱一峰於國立中山大學政治研究所畢業後，在廈門大學公共管理博士班進修，期間到立法院國會辦公室、行政院政務委員辦公室、和新竹縣政府等單位任職，前後約16年。

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