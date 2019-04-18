竹東爭設國民運動中心 立委參選人、縣議員臉書隔空大戰

2019-04-18 21:46

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕本報獨家報導，新竹縣竹東鎮爭設國民運動中心，恐因「人口數不足」無法取得中央補助，今天引發地方關注；爭取國民黨提名參選立委的前縣長邱鏡淳兒子邱一峰在臉書po文批評：「這不是歧視，什麼才是歧視？」綠黨縣議員余筱菁也在則在她的臉書粉絲專頁上反批邱：「邱爸弄30幾年弄不好，兒子來弄好？ 要靠託夢嗎？」

新竹縣目前僅竹北市有一座國民運動中心，竹東鎮各界積極爭取設置，但縣府評估後發現，中央規定補助國民運動中心以人口數達15萬人的地區為限，竹東鎮人口僅9萬6000多人，恐難獲得補助。

邱一峰今天上午在臉書po文說：「新竹縣人口55萬多人、新竹市人口44萬多人，新竹縣只有一座國民運動中心，而新竹市不但有2座國民運動中心，第3座香山國民運動中心也爭取到教育部補助1.4億元了。難道中央的補助原則過了頭前溪就不一樣了？」

邱一峰認為，中央以地區人口數15萬人的門檻來限制竹東鎮不能獲得國民運動中心補助，卻對新竹市大開方便之門，這就是對新竹縣赤裸裸的歧視，他也在貼文中強調：「新竹縣第一座國民運動中心是在我爸爸邱鏡淳縣長任內爭取到補助興建完工的，接下來的這一座就讓我來努力吧！」

余筱菁晚間則在她的臉書粉絲專頁「余筱菁 客家好妹仔」po文說：「最近有新竹縣立委候選人大聲嗆聲說中央歧視，很想問問邱爸從省議員到立法委員到縣長，總共擔任新竹縣公職30幾年，縣長當9年一個運動中心搞到沒辦法營運，沒有廠商敢接，然後爸爸做不好換兒子來做好？我看不懂邏輯在哪裡。」

她文中也說：「自己做不好怪別人大小眼，林市長執政四年順利營運兩座運動中心，目前也成功爭取香山運動中心，是努力以別的名義去做爭取，辦的活動風風火火，而看看新竹縣慘澹模樣，不就是30幾年來被虐的成果嗎？這種看別人政績眼紅的心態真的很不可取。」

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