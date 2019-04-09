爭取藍營竹縣立委提名 邱一峰影音主打照顧「三明治世代」

2019-04-09 12:31

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕爭取國民黨提名在新竹縣下屆立委第2選區參選的邱一峰，今天推出首支競選影音廣告，他在影片中強調自己也是「三明治世代」，提出築夢3大目標要幫「三明治世代」減輕壓力。

邱一峰說，高齡化與少子化問題日趨嚴重，上班族普遍低薪，讓上有高堂下有幼兒的「三明治世代」一族，為了生活只能埋頭工作，卻犧牲了生活品質與健康，長久下來已經形成一種社會問題，民眾苦不堪言，幸福感年年降低，但執政黨卻無動於衷。

邱一峰也說，從小在新竹縣長大的他，長期在關心、觀察竹縣鄉親生活型態的轉變，竹縣多數青壯年甚至於他自己，都是「三明治世代」的一員，在這不安的年代，他有責任出來為大家發聲。

邱一峰強調，將積極推動「爭取長者長照及醫療」、「減輕青年創業及成家負擔」、「爭取公托及孩童教育資源」3大目標幫「三明治世代」築夢，進入立法院後將協助爭取預算、解決問題並周延立法，督促政府看見問題核心，讓新竹縣的「三明治世代」能兼顧工作、家庭與生活品質。

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