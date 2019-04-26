國民黨新竹縣立委第2選區全民調5/22~5/24舉行

2019-04-26 07:18

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣黨部由黨籍縣議會議長張鎮榮出面、縣黨部代理主委洪文彬跟黃國新黨部主委趙建爍共同陪同下，邀集爭取提名在新竹縣第2選區參選立委的竹東鎮榮華里里長林子丞、前竹東鎮長徐兆璋、該黨中央委員邱一峰、縣議員林思銘、以及竹北市代朱健銘協調後，確定將在5月22日起，到5月24日進行該選區的黨內初選全民調作業，5月25日公布結果，並報請黨中央提名勝出者。

洪文彬直言，全民調是5人中4比1的結果。而配合中央黨部這波提名作業最慢5月25日公布的時程，他們因此決定前述電話全民調的作業時間。

洪文彬一如之前對第1選區全民調的態度，要求競爭相對激烈的第2選區5名登記參選者務必都要保持君子之爭，未來不論是誰勝出，其他4人都要全力相挺。

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