民進黨初選賴清德拋「新方案」 台南鄉親看法不一

2019-05-24 10:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨討論總統初選方案陷入僵局，參選的前行政院長賴清德拋出「贏的策略」新方案，引發台南綠營基層熱烈討論，有人認為「讓很大」，也有人認為「賭很大」。

台南政壇人士指出，贏的策略基礎在於敵人的靶心，而非把自家人視為對手，國民黨若提名韓為對象，明年大選就會被鎖定「國家前途的公投」，對於鮮明對比的賴，明顯有利；反之小英的「模糊現狀」就會被視為軟弱，所以賴的策略是建構在普遍綠營的危機意識。

然而，國民黨也不是省油的燈。郭台銘若出缐，主打經濟牌方式，又會回到民進黨阻礙發展的沙坑。這時，賴的策略就難以撼動經濟選民，甚至會有反作用力，對真正的大選不利。

支持網友以數學排列組合「解題」說，蔡、賴、韓3人民調的6種可能情況，包括蔡民調即使沒有勝過賴，共有5種情況，賴都支持蔡總統成為2020民進黨總統提名參選人，可說是「讓很大」，懷抱為黨寬厚胸襟。

一位台南黨公職人員說，顯見賴很有信心，自認民調一定會贏過韓國瑜，可是也反映出蔡、賴兩人「互不信」。

但也有綠營人士說，賴將贏的策略放在假想對手，顯示賴的基本號召主權意識崛起的盤勢，仍然可以破解國民黨包裝的和平是「有毒糖衣」，這是賴自信的展現，所以表面「讓」，其實是「不讓」，可是這樣的豪賭，卻也夾雜著最後一搏的「悲壯」感，以中執會多數挺英派的現實，賴對於初選機制孤掌難鳴，他所提贏的策略，不免讓人聯想尚有「弦外之音」。

賴清德提出3原則，若蔡英文總統民調贏韓國瑜，他無條件支持蔡連任；若他民調沒有贏韓，也會全力支持蔡連任；若他民調贏韓，韓又贏蔡，希望蔡總統和民進黨提名他競選總統。

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