強調不「抗中」 賴清德：台灣站穩能「協助中國民主化」

2019-05-23 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕與總統蔡英文爭取民進黨總統初選的前行政院長賴清德，近日接受媒體專訪時表示，他不會站在「抗中」的立場，認為只要台灣站穩了，就能向中國伸出友誼之手，透過交流，增進彼此瞭解與諒解，進而「協助中國民主化」。

賴清德21日接受《天下雜誌》專訪，談及台獨與「抗中」等議題，他解釋務實台獨論共有三點，一、台灣已經是主權獨立的國家，名字叫做中華民國，執政不會另外宣布獨立；二、台灣的前途由2300萬人決定；三、目前工作就是要發展經濟建設，造福國家人民。

對於蔡總統外交路線被外界認為是「反中親美」，賴清德則說，在美中台的三角關係上，並不是說「親美抗中」，而是站在民主陣營的一方，對抗正在企圖影響區域穩定的共產力量，但他不會用「抗中」這樣的字詞，因為已不再反攻中國，只是想要捍衛台灣的主權，維護自由民主的生活。

他指出，台灣應善用「台灣關係法」和美國前不久通過的「國防授權法案」藉此增進國防力量，強化國安力量，並發展經濟。

賴清德認為，只要台灣站穩了，就能向中國伸出友誼之手，雙方透過交流，增進彼此的瞭解、理解、諒解、和解與和平發展，並協助中國民主化。

賴清德強調，「台灣獨立」最重要的意義就是捍衛台灣主權、保護民主，若「台獨」頻頻被汙名化，他認為可以改成「台主」，代表是台灣主權、台灣民主。

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